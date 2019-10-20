Кулеба про відносини України з ЄС і НАТО: Ми потрібні один одному

Загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному».

Про це заявив "Радіо Свобода" віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО, полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас», – переконаний він.

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«Ми провели дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає ця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останніх 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається «військові аспекти гібридної війни»... Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося у цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати цілісну концепцію протидії гібридним загрозам», – додав урядовець.

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Кулеба також заявив, що зараз «суттєво пришвидшилася» робота над впровадженням стандартів НАТО.