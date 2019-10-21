Народний Рух України планує реорганізувати партію

Партія "Народний Рух України" провела круглий стіл, присвячений обговоренню шляхів і перспектив розвитку політсили.

Про результати засідання круглого столу члени партії поінформували на пресконференції в Укрінформі.

“Маючи величезні традиції успіхів минулого, партія повинна пройти перетворення, реорганізацію і реформацію для того, щоб здобувати успіхи в майбутньому. Ми на круглому столі шукали однодумців, які висловлювали власні позиції, власні думки з приводу того, як організація повинна розвиватися в майбутньому”, - сказав голова оргкомітету круглого столу партії Іван Дутчак.

Як зазначив керівник управи Київської обласної організації "Народний Рух України" Дмитро Івахнюк, на круглому столі, зокрема, було ухвалено резолюцію щодо ініціативи обговорення стратегії та механізмів розвитку партії у місцевих організаціях Народного Руху України.

Івахнюк також бачить необхідність скликання всеукраїнського з’їзду партії для того, щоб внести правки в статут і підвести його під сучасні виклики.

“Проаналізувавши сучасні тенденції у світі, в Європі, - ми бачимо, що національно орієнтовані сили, сили, що спираються на традиційні цінності, знову стають актуальними в світі”, - зазначив голова Всеукраїнської громадської організації "Молодий Народний Рух" Андрій Рибалко.

Фото: Олена Худякова.