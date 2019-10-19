"Самопоміч" обирає лідера, на з'їзд приїхали 128 делегатів

З’їзд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" проходить у суботу у Києві.

У його програмі – обрання лідера партії та затвердження стратегічних напрямків діяльності на 2020 рік, зокрема питання участі політсили у місцевих виборах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З'їзд партії «Самопоміч» у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У заході беруть участь 128 делегатів з різних куточків України та понад 30 гостей. Присутні нинішній голова партії Андрій Садовий, ексвіцеспікер Оксана Сироїд, колишній голова фракції "Самопомочі" у Верхоній Раді 8 скликання Олег Березюк та ін.

Коментуючи основні завдання з'їзду, Березюк зазначив: "Люди "Самопомочі" дивляться у майбутнє, і на сьогоднішньому з’їзді ми будемо планувати майбутнє нашої політичної сили. Позитивним підсумком останнього періоду є те, що в надзвичайно складних політичних умовах, які склались в Україні, політична сила "Самопоміч" залишилась собою і вижила, хоча плани наших недругів були зовсім інші. І те, що ми проводимо з’їзд, що маємо свої динамічні процеси – це ознака того, що політична сила є живою і працює".

Він підкреслив, що внаслідок "політичного цунамі" партія нині не має прямого стосунку до влади, і зараз потрібно переосмислити певні речі і побудувати команду. Березюк також звернув увагу на те, що всі ключові партійці в "Самопомочі" залишились.

За його словами, у партії в різних процесах були помилки, однак вони є природними. "Ми назвали свої помилки, але я вважаю їх помилками розвитку", - наголосив Березюк.

Він наголосив, що нині партія має декілька завдань: сформувати ідею, під яку гуртувати людей, з них обирати експертів і приводити їх через вибори до влади.

Як повідомляв Укрінформ, у 2013 році у Києві відбувся установчий з’їзд політичної партії Об’єднання “Самопоміч”, де її лідером був обраний міський голова Львова Андрій Садовий. У травні 2019 року його переобрали лідером “Самопомочі” ще на три роки. Однак після програшу партії на позачергових парламентських виборах у липні Садовий заявив, що вирішив піти з посади очільника партії.