КВУ порахував, яким партіям голоси на виборах коштували найдорожче

У першу трійку партій, для яких голоси виборців коштували найбільше, увійшли “ВО “Факел”, “Незалженість” та “Об’єднання “Самопоміч”.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнського громадського об’єднання “Комітет виборців України”.

КВУ порівняв суми грошей, які політичні партії офіційно витратили з виборчих фондів, а також на внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування у багатомандатному окрузі.

“Найвищою стала вартість голосу для політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Факел”. Так, ВО “Факел” Так, ВО «Факел» було внесено 4,1 млн. грн. в якості грошової застави і витрачено 2,4 млн на агітацію. При цьому за партію проголосували лише 7 739 виборців. Таким чином ціна одного голосу склала 861 грн, що є найвищим показником”, - зазначили у Комітеті виборців.

На другому місці опиналась партія “Незалежність”, яка витратила 6,4 млн грн на заставу та агітацію, і за яку проголосувало 7 970 виборців. Вартість голосу за “Незалежність” становила 809 грн.

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“Самопоміч” в рейтингу КВУ опинилась на 3-у місці з вартістю голосу 359 грн. Витратити її становили 32,8 млн грн, а кількість виборців склала 91 тис.

Найдешевші голоси отримала партія “Слуга Народу”, яка витратила 118,8 млн грн на передвиборчу агітацію та заставу, і за яку проголосувало 6 307 792 українців. Таким чином голос за “Слугу народу” коштував 19 грн.

Загалом загальний рейтинг вартості голосів, згідно з даними КВУ, виглядає наступним чином:

Загалом рейтинг «золотих голосів» є таким:

ВО «Факел» - ціна голосу 861 грн;

«Незалежність» - 809 грн;

«Самопоміч» - 359 грн;

Аграрна партія України - 334 грн;

«Соціальна справедливість» - 331 грн;

"Патріот" – 272 грн;

"Українська стратегія Гройсмана" – 265 грн;

"Сила права" – 235 грн;

"Опозиційний блок" – 214 грн;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 198 грн;

"Громадянська позиція" – 195 грн;

"Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" - 158 грн;

"Сила Людей" – 149 грн;

"Голос» - 129 грн;

ВО "Свобода" – 90 грн;

«Європейська Солідарність" – 88 грн;

ВО «Батьківщина» - 76 грн;

«Сила і честь» - 56 грн.;

«Партія Зелених України» - 44 грн;

«Опозиційна платформа «За життя» - 34 грн;

«Партія Шарія» - 26 грн;

«Слуга Народу» - 19 грн.