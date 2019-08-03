КВУ порахував, яким партіям голоси на виборах коштували найдорожче
Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнського громадського об’єднання “Комітет виборців України”.
КВУ порівняв суми грошей, які політичні партії офіційно витратили з виборчих фондів, а також на внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування у багатомандатному окрузі.
“Найвищою стала вартість голосу для політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Факел”. Так, ВО “Факел” Так, ВО «Факел» було внесено 4,1 млн. грн. в якості грошової застави і витрачено 2,4 млн на агітацію. При цьому за партію проголосували лише 7 739 виборців. Таким чином ціна одного голосу склала 861 грн, що є найвищим показником”, - зазначили у Комітеті виборців.
На другому місці опиналась партія “Незалежність”, яка витратила 6,4 млн грн на заставу та агітацію, і за яку проголосувало 7 970 виборців. Вартість голосу за “Незалежність” становила 809 грн.
“Самопоміч” в рейтингу КВУ опинилась на 3-у місці з вартістю голосу 359 грн. Витратити її становили 32,8 млн грн, а кількість виборців склала 91 тис.
Найдешевші голоси отримала партія “Слуга Народу”, яка витратила 118,8 млн грн на передвиборчу агітацію та заставу, і за яку проголосувало 6 307 792 українців. Таким чином голос за “Слугу народу” коштував 19 грн.
Загалом загальний рейтинг вартості голосів, згідно з даними КВУ, виглядає наступним чином:
Загалом рейтинг «золотих голосів» є таким:
ВО «Факел» - ціна голосу 861 грн;
«Незалежність» - 809 грн;
«Самопоміч» - 359 грн;
Аграрна партія України - 334 грн;
«Соціальна справедливість» - 331 грн;
"Патріот" – 272 грн;
"Українська стратегія Гройсмана" – 265 грн;
"Сила права" – 235 грн;
"Опозиційний блок" – 214 грн;
"Радикальна партія Олега Ляшка" – 198 грн;
"Громадянська позиція" – 195 грн;
"Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" - 158 грн;
"Сила Людей" – 149 грн;
"Голос» - 129 грн;
ВО "Свобода" – 90 грн;
«Європейська Солідарність" – 88 грн;
ВО «Батьківщина» - 76 грн;
«Сила і честь» - 56 грн.;
«Партія Зелених України» - 44 грн;
«Опозиційна платформа «За життя» - 34 грн;
«Партія Шарія» - 26 грн;
«Слуга Народу» - 19 грн.