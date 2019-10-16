Nord Stream 2: Прем’єр Латвії запевнив Зеленського у підтримці

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем питання співпраці між країнами в економічній сфері та подякував латвійським партнерам за позицію щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Для нас дуже важливий цей візит. Сьогодні наш пріоритет – припинення війни. І дуже важливо, щоб у нас була допомога Європи, наших друзів, які спільно й чесно нас підтримують", – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував прем’єру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.

За даними ОП, на переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці.

Сторони, зокрема, домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Зеленський також поінформував латвійську сторону про кроки української влади щодо поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.

Крім того, Президент відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.

У свою чергу, як зазначили в ОП, глава латвійського уряду Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях Nord Stream 2, наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проєкту.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з офіційним візитом у Латвії.