Nord Stream 2: Прем’єр Латвії запевнив Зеленського у підтримці

Nord Stream 2: Прем’єр Латвії запевнив Зеленського у підтримці

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем питання співпраці між країнами в економічній сфері та подякував латвійським партнерам за позицію щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Для нас дуже важливий цей візит. Сьогодні наш пріоритет – припинення війни. І дуже важливо, щоб у нас була допомога Європи, наших друзів, які спільно й чесно нас підтримують", – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував прем’єру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.

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За даними ОП, на переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці.

Сторони, зокрема, домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

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Зеленський також поінформував латвійську сторону про кроки української влади щодо поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.

Крім того, Президент відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.

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У свою чергу, як зазначили в ОП, глава латвійського уряду Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях Nord Stream 2, наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проєкту.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з офіційним візитом у Латвії.

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