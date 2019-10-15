Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати “прослушку”

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства".

Такі дані містяться у картці законопроєкта на офіційному порталі Верховної Ради.

"15.10.2019 повернуто з підписом Президента", - йдеться у таблиці.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" (№1009).

За словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, цей закон скасовує частину "поправок Лозового", які порушують права людини та обмежують можливості органів досудового розслідування здійснювати його належним чином і якісно.

Окрім того, закон визначає продовження строків досудового розслідування після оголошення підозри.

Більшість положень закону набувають чинності наступного дня після його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

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Президент Володимир Зеленський 29 серпня вніс законопроєкт №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства".

10 вересня Верховна Рада ухвалила його в першому читанні.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу, ініціатором яких був депутат Андрій Лозовий (Радикальна партія Олега Ляшка), набули чинності 15 березня 2018 року.

Цими положеннями було обмежено терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані встановити причетність підозрюваного до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості - 12 місяців, а кримінального проступку — 6 місяців. Крім того, відповідно до змін в КПК підозрюваний отримав право оскаржити факт вручення йому повідомлення про підозру - через 2 місяці після вручення підозри.

Слідчих і прокурорів позбавили права самостійно призначати експертизи, в тому числі для встановлення причин смерті і розміру матеріальних збитків.

Також було змінено правила проведення обшуків силовиками. Зокрема, правоохоронці в клопотаннях про проведення обшуків мають вказувати, які саме предмети вони хочуть знайти. Під час обшуку є обов'язковою присутність адвоката, а слідчі дії слід фіксувати за допомогою аудіо- та відеоапаратури.

19 вересня Рада направила законопроєкт №1009 на повторне друге читання. У разі нерозкриття злочину в установлені терміни кримінальне провадження слід закрити. У виняткових випадках слідчий може попросити суд продовжити терміни розслідування.