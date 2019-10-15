Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки й оборони секретаря Радбезу Олексія Данілова та голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, водночас зі складу РНБО виведено Олександра Данилюка.

Відповідний указ №752/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України: Данілова Олексія Мячеславовича — секретаря Ради національної безпеки і оборони України; Євдокимова Валерія Володимировича — голову Служби зовнішньої розвідки України”, - зазначається в документі.

Крім того, Президент затвердив у персональному складі РНБО першого заступника голови Служби безпеки Владислава Бухарєва.

Водночас зі складу Радбезу виведено екссекретаря Олександра Данилюка.