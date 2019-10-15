Кулеба сказав, чого чекати від візиту Північноатлантичної ради в Україну

Представники Північноатлантичної ради під час візиту в Україну зможуть сформувати думку про ситуацію в державі, що надалі допоможе приймати рішення в Альянсі в інтересах України.

Таку думку висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Північноатлантична рада - це головний орган, який ухвалює рішення на рівні Альянсу. Тому ми маємо не просто якийсь візит ввічливості, ми маємо дуже субстантивний візит тих, хто сформує власні враження наживо і потім у координації зі своїми столицями ухвалюватиме необхідні рішення в інтересах Альянсу і України", - переконаний урядовець.

Візит Північноатлантичного ради Кулеба назвав "унікальним", оскільки триватиме два дні - 30 і 31 жовтня.

За його словами, у перший день візиту в Одесі представники НАТО зустрінуться з кадетами та ознайомляться з військовою ситуацією в Україні. Крім того, у порт Одеси зайдуть три мінні тральники країн НАТО.

"Візит до Одеси є не випадковим. Це - політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і це також сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс у ситуації в Чорному морі", - переконаний урядовець.

Він зауважив, що у другий день візиту у Києві представники Північноатлантичного ради мають зустрітися з Президентом Володимиром Зеленський, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Читайте також: Столтенберг закликає НАТО надавати більше підтримки Україні

Крім того, в Києві буде проведено засідання комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, участь у якому візьме заступник генсека НАТО з політичних питань та політики безпеки Беттіна Каденбах.

"Можу сказати, усі, хто "розганяє" сигнали про те, що цей уряд згортає євроатлантичну інтеграцію, - не дочекаєтеся, ніхто нічого не згортає, більш того, у нас надзвичайно висока динаміка діалогу саме з Північноатлантичним Альянсом", - додав Кулеба.