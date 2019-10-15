Кулеба: Торгівля з ЄС розвивається динамічно, з початку року - "плюс" 8,4%

Уряд наразі спрямовує діяльність на максимальну економічну інтеграцію з Європейським Союзом й обсяг торгівлі цьогоріч уже зріс на 8,4%.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З ЄС ми працюємо за дуже простим принципом: Європейський Союз виник і став тим, чим він є, завдяки, насамперед, економічний інтеграції. Тому ми робимо зараз все для того, щоб максимально економічно інтегруватися в ЄС і запровадити в Україні зрозумілі для наших європейських партнерів правила ведення бізнесу і стандарти життя загалом", - сказав Кулеба.

Урядовець підкреслив, що наразі "дуже динамічно" розвивається торгівля України з ЄС. За його словами, якщо в 2014 році обсяг торгівлі з країнами Євросоюзу становив 36 млрд доларів, то наприкінці 2018 року - 50,7 млрд доларів, а станом на серпень 2019 року ще на 8,4% збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Ми підтримуємо дуже високий рівень і дуже високу інтенсивність діалогу з Європейським Союзом. Мета дуже проста - ми маємо використовувати всі наявні інструменти і створювати нові інструменти для нашої інтеграції до ЄС і для набуття зрештою повноправного членства і цій організації", - підкреслив Кулеба.