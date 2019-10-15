Столтенберг закликає НАТО надавати більше підтримки Україні

Підтримка України у боротьбі проти російської агресії є важливою для всіх союзників НАТО, адже в цьому випадку йдеться не лише про безпеку України, але й про збереження правил міжнародного порядку.

Про це на сесії Парламентської Асамблеї НАТО у Лондоні заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання запрошених на захід членів української делегації, стенограма виступу оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Протягом наступних тижнів вся Північноатлантична Рада відвідає Україну та висловить нашу потужну політичну підтримку. Я закликаю також союзників по НАТО надавати навіть більше практичної допомоги Україні. Вони (українці) потребують нашої допомоги. Це стосується підтримки України, але йдеться також про утримання та підтримку порядку, основаного на правилах, який має велике значення для всіх нас», - наголосив керівник Альянсу.

Він нагадав, що НАТО зберігає потужну солідарність з Україною, і те, що зробила Росія, яка незаконно анексувала Крим та продовжує дестабілізувати східну Україну, за словами Столтенберга, «є абсолютно неприйнятним».

«Ми нарощуємо нашу підтримку. Після інциденту та захоплення українських кораблів у Керченській протоці ми вирішили зробити більше у військово-морському вимірі, працювати з військово-морською академією в Одесі. Ми підтримуємо амбіції України щодо подальшої євроатлантичної інтеграції, включаючи членство. Ми вважаємо, що головна увага має бути зосереджена на реформах, на тому, яким чином модернізувати Україну… Модернізація (українських) інституцій у сфері безпеки й оборони є найкращим шляхом просування до членства», - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО відмітив присутність на форумі експрезидента Петра Порошенка, з яким НАТО тривалий час працювало над вирішенням зазначених питань, та підкреслив, що Альянс буде продовжувати працювати з новим Президентом України Володимиром Зеленським над зміцненням партнерства між НАТО і Україною, на користь обом сторонам.