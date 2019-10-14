Пристайко: Миротворців на Донбасі можна розглядати як варіант урегулювання

Пристайко: Миротворців на Донбасі можна розглядати як варіант урегулювання

Укрінформ
Пропозиції щодо розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії можуть розглядатися як альтернативний варіант урегулювання, але насамперед Україна сподівається на результативність «нормандського саміту».

Про це під час спілкування з пресою після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас завжди є план «Б». Одна з таких ідей, - запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося лише обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до рішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН. Ці кроки теж можливі. Але, зрештою, у нас із вами залишається право обороняти себе до кінця, як і в кожної нації на планеті», - зазначив Пристайко.

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Водночас він зауважив, що Україна поки ще не збирається просити про розгортання миротворців.

«Ми зараз із вами ще не у тій точці, де ми просимо про розгортання миротворчої місії. Ми все ж таки віримо, що прогрес може бути досягнутий в «нормандському» та «мінському» форматах», - заявив очільник МЗС.

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