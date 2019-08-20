Рада до кінця року може ухвалити закон про аудіовізуальні послуги - Ткаченко

“Закон може бути ухвалений до кінця цього року або на початку наступного. Але спершу потрібно сформувати стратегію, сенси, KPI і лише після цього бігти із законом”, - зазначив Ткаченко.

При цьому він акцентував на необхідності поновити дискусію довкола законопроекту про аудіовізуальні послуги, бо в індустрії були запитання стосовно цього документа.

“Оскільки він був створений таким чином, щоб привести український ринок у відповідність до європейських нормативів, у документі є багато незвичних для нашого розуміння формулювань. Це потрібно проговорити, але я сподіваюся, що у нинішньої Верховної Ради будуть можливості для більшої ефективності”, - уточнив Ткаченко.

Закон про аудіовізуальні послуги є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом у частині гармонізації вітчизняного законодавства з європейським упродовж двох років — до вересня 2017 року. Водночас протягом двох років після завершення ратифікації угоди про Асоціацію України з ЄС має відбутися імплементація Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа послуги. Відтак, закон «Про аудіовізуальні послуги» Україна має ухвалити до 1 вересня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2017 року голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зареєструвала у парламенті законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" №7397, спрямований на імплементацію норм європейського законодавства у національне законодавство “шляхом забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних медіа-сервісів”.

На початку лютого 2019 року законопроєкт було включено до порядку денного десятої сесії парламенту.

20 лютого кілька громадських та індустріальних організацій закликали уряд створити при Держкомтелерадіо спеціальну робочу групу для підготовки законопроекту про аудіовізуальні послуги.

Згодом, у березні, Сюмар в інтерв'ю Укрінформу повідомила про намір перереєструвати законопроект про аудіовізуальні послуги та спрогнозувала, що парламент ухвалить його до завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Проте депутат так і не внесла до парламенту новий законопроект.