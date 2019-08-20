Рада до кінця року може ухвалити закон про аудіовізуальні послуги - Ткаченко

Рада до кінця року може ухвалити закон про аудіовізуальні послуги - Ткаченко

Укрінформ
Новообраний депутат від політичної партії «Слуга народу» Олександр Ткаченко вважає, що законопроект про аудіовізуальні послуги може бути ухвалений до кінця 2019 року.
Про це він сказав у інтерв’ю "Детектору медіа".

“Закон може бути ухвалений до кінця цього року або на початку наступного. Але спершу потрібно сформувати стратегію, сенси, KPI і лише після цього бігти із законом”, - зазначив Ткаченко.

При цьому він акцентував на необхідності поновити дискусію довкола законопроекту про аудіовізуальні послуги, бо в індустрії були запитання стосовно цього документа.

“Оскільки він був створений таким чином, щоб привести український ринок у відповідність до європейських нормативів, у документі є багато незвичних для нашого розуміння формулювань. Це потрібно проговорити, але я сподіваюся, що у нинішньої Верховної Ради будуть можливості для більшої ефективності”, - уточнив Ткаченко.

Закон про аудіовізуальні послуги є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом у частині гармонізації вітчизняного законодавства з європейським упродовж двох років — до вересня 2017 року. Водночас протягом двох років після завершення ратифікації угоди про Асоціацію України з ЄС має відбутися імплементація Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа послуги. Відтак, закон «Про аудіовізуальні послуги» Україна має ухвалити до 1 вересня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2017 року голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зареєструвала у парламенті законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" №7397, спрямований на імплементацію норм європейського законодавства у національне законодавство “шляхом забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних медіа-сервісів”.

На початку лютого 2019 року законопроєкт було включено до порядку денного десятої сесії парламенту.

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20 лютого кілька громадських та індустріальних організацій закликали уряд створити при Держкомтелерадіо спеціальну робочу групу для підготовки законопроекту про аудіовізуальні послуги.

Згодом, у березні, Сюмар в інтерв'ю Укрінформу повідомила про намір перереєструвати законопроект про аудіовізуальні послуги та спрогнозувала, що парламент ухвалить його до завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Проте депутат так і не внесла до парламенту новий законопроект.

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