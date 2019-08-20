Ткаченко пішов з посади гендиректора "1+1 медіа"

Олександр Ткаченко пішов з посади гендиректора телегрупи "1+1 медіа", оскільки він був обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Про це Укрінформу повідомили у вівторок у пресслужбі компанії.

"Оскільки генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко обраний народним депутатом ВРУ і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі, 16 серпня наглядовою радою було розглянуто його заяву та прийнято рішення про звільнення з посади", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченку присвоєно звання почесного президента групи.

Новим генеральним директором ТОВ "ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.

Зазначається також, що замість генерального директора стратегічне управління групою здійснюватиме правління, склад якого затверджується акціонером компанії. На своєму першому засіданні 28 серпня правління обере голову, який відповідатиме за організацію роботи органу.

Крім того, група "1+1 медіа" повідомила про структурні зміни у компанії. "Сьогодні, 20 серпня, група "1+1 медіа" представила проєкт "Пробудження сили: Більше повноважень. Більше відповідальності". Проєкт є продовженням політики децентралізації, що закладена в стратегії виходу в зону прибутковості 2021, яку група затвердила в січні цього року. У рамках проєкту змінюється структура медіахолдингу – відбувається чіткий розподіл на бізнес-одиниці та корпоративні сервіси. Кожна бізнес-одиниця групи стає рівноцінним самостійним бізнесом, зі своїми цілями і завданнями, зонами відповідальності, повноваженнями й управлінською командою", - йдеться у повідомленні пресслужби групи.

На зустрічі з журналістами Ткаченко розповів, що свою частку в "1+1" в обсязі 5% продає інвестиційної компанії, повідомляє LIGA.net. Журналісти, які володіють частками холдингу і стали депутатами, теж збираються продавати свої частки в компанії, уточнив Ткаченко. Решту бізнесу, за його словами, він передав в управління юридичній компанії, назву якої не уточнив.

Медіахолдинг "1+1 медіа" Ткаченко очолював з 2008 року.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія на засіданні 19 серпня зареєструвала 93 народних депутати, в тому числі Олександра Ткаченка, який входить в першу десятку списку партії "Слуга народу".