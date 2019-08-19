Сюмар і в новому парламенті планує займатися інформполітикою

Сюмар і в новому парламенті планує займатися інформполітикою

Укрінформ
Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформполітики Вікторія Сюмар планує у парламенті нового скликання працювати в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це вона повідомила в коментарі Укрінформу.

“У Верховній Раді IX скликання маю намір ввійти до складу комітету з питань інформполітики”, - сказала Сюмар.

Водночас вона додала, що зараз "ідуть торги" стосовно формування персонального складу майбутніх комітетів ВР.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня підготовча депутатська група визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та затвердила їхні назви.

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