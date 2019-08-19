Сюмар і в новому парламенті планує займатися інформполітикою
Укрінформ
Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформполітики Вікторія Сюмар планує у парламенті нового скликання працювати в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Про це вона повідомила в коментарі Укрінформу.
“У Верховній Раді IX скликання маю намір ввійти до складу комітету з питань інформполітики”, - сказала Сюмар.
Водночас вона додала, що зараз "ідуть торги" стосовно формування персонального складу майбутніх комітетів ВР.
Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня підготовча депутатська група визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та затвердила їхні назви.