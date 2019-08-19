Геращенко планує потрапити у комітет з питань євроінтеграції

Майбутній народний депутат від партії “Європейська солідарність” чинний перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко планує працювати у складі Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Про це політик повідомила в коментарі Укрінформу.

“Як і завжди, планую працювати в Комітеті з питань євроінтеграції, простим членом цього комітету”, — сказала вона.

Ірина Геращенко обирається народним депутатом із 2007 року. При цьому в різних скликаннях парламенту вона входила до керівного складу комітету, який опікувався питаннями європейської інтеграції України. Зокрема у Верховній Раді VII скликання Геращенко була першим заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції та, зокрема, очолювала в його складі підкомітет з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів.

У парламенті VIII скликання політик обіймала посаду першого заступника Голови Верховної Ради, а тому, відповідно до закону “Про комітети Верховної Ради України”, не входила до жодного з профільних комітетів, хоча продовжувала займатися питаннями євроінтеграції.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в “Євросолідарності” наполягали на необхідності посилити повноваження Комітету з питань євроінтеграції, наділивши його особливими функціями щодо аналізу всіх законопроєктів для наближення до права ЄС.

Водночас у політсилі пропонують, аби цей профільний комітет очолила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.