Геращенко планує потрапити у комітет з питань євроінтеграції
Про це політик повідомила в коментарі Укрінформу.
“Як і завжди, планую працювати в Комітеті з питань євроінтеграції, простим членом цього комітету”, — сказала вона.
Ірина Геращенко обирається народним депутатом із 2007 року. При цьому в різних скликаннях парламенту вона входила до керівного складу комітету, який опікувався питаннями європейської інтеграції України. Зокрема у Верховній Раді VII скликання Геращенко була першим заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції та, зокрема, очолювала в його складі підкомітет з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів.
У парламенті VIII скликання політик обіймала посаду першого заступника Голови Верховної Ради, а тому, відповідно до закону “Про комітети Верховної Ради України”, не входила до жодного з профільних комітетів, хоча продовжувала займатися питаннями євроінтеграції.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в “Євросолідарності” наполягали на необхідності посилити повноваження Комітету з питань євроінтеграції, наділивши його особливими функціями щодо аналізу всіх законопроєктів для наближення до права ЄС.
Водночас у політсилі пропонують, аби цей профільний комітет очолила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.