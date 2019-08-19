Кабмін змінив керівника Держекоінспекції

"Відсторонити Яковлєва Ігоря Олеговича від виконання повноважень за посадою першого заступника голови Державної екологічної інспекції України на час проведення службового розслідування", - йдеться у розпорядженні.

Іншим своїм розпорядженням, №632-р, уряд призначив начальника Державної екологічної інспекції столичного округу – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища столичного округу Юрія Сергієнка в.о. голови Держекоінспекції.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на минулому засіданні ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу.

Міністерство екології та природних ресурсів заявляє, що протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища. Разом з тим міністерство скаржиться, що законопроект про Державну природоохоронну службу досі не був розглянутий парламентом.