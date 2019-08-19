"Зацікавлені особи" зазіхають на земельну ділянку Держекоінспекції - Громадська рада

Зокрема, Громадська рада звертається з проханням не допустити "можливих протиправних рішень, спрямованих на ліквідацію Держекоінспеції та звільнення з посади в.о. голови Держекоінспеції Ігоря Яковлєва з порушенням норм чинного законодавства".

Громадська рада вважає, що прийняття такого рішення урядом може призвести до вкрай негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища.

При цьому автори заяви звертають увагу на інформацію ЗМІ, згідно з якою “група зацікавлених осіб” має плани на земельну ділянку у центрі Києва, на якій розташоване приміщення Держекоінспеції.

"За даними ЗМІ та екологічної спільноти, група зацікавлених осіб давно має плани на земельну ділянку у центрі Києва, на якій наразі розташовується приміщення, що належить Державній екологічній інспекції України. Якщо питання із надшвидкою ліквідацією цього органу вирішиться позитивно, забудовники можуть врешті отримати ласий шматок землі", - йдеться у заяві.

Громадська рада також наголошує, що у відкритому доступі немає жодних документів, які б підтверджували ліквідацію відомства - окрім повідомлення Міністерства екології та природних ресурсів, що розміщене на сайті міністерства.

Разом з тим у раді відзначають, що урядова концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища справді передбачає утворення нового органу - Природоохоронної служби.

Як повідомлялося, уряд на минулому засіданні ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу.

Міністерство екології та природних ресурсів заявляє, що протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища. Разом з тим міністерство скаржиться, що законопроект про Державну природоохоронну службу досі не був розглянутий парламентом.