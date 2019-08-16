В Україну з візитом приїде президент Фінляндії

Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо 12-13 вересня відвідає Київ з офіційним візитом та зустрінеться з Президентом України.

Про це повідомляється на веб-сторінці Президента Фінляндії.

"Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо здійснить офіційний візит до України та зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12–13 вересня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Це буде перша зустріч Президентів Нііністьо та Зеленського.

Колишній глава Української держави Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Фінляндії у січні 2017 року. Президент Нііністьо востаннє відвідував Україну 2014 року.