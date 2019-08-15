Стефанчук розповів, за яким принципом “групували" майбутні комітети ВР

Оптимізацію кількості профільних комітетів ВР робили з огляду на ефективність попередньої роботи комітетів.

Про це на брифінгу зазначив координатор першої підготовчої групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук.

"В першу чергу ми взяли ефективність роботи комітетів, яка викладена у статистичну таблицю і подивились, які справді були ефективні, а які - ні. Після цього ми зайнялись питаннями оптимізації", - заявив Стефанчук.

Він відмітив, що підхід було "змінено за напрямками, які необхідно розвивати".

"Ми запропонували таку матрицю на підставі класифікаційного поділу на галузі. Не на осіб, а на галузі", - зауважив Стефанчук.

При цьому він зазначив, що "жодним чином не скоротили якихось важливих для кожного українця речей, а просто згрупували".

"Я глибоко переконаний, що комітет є одною з, але не найбільш ефективною, форм співпраці. І тому ми готові запропонувати в рамках парламенту формування груп, формування інших напрямків, де набагато швидше буде ідея від суспільства доходити до конкретної реалізації", - додав Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23-х профільних комітетів Верховної Ради та їх назв. Це на п'ять комітетів менше, у порівнянні з минулим скликанням.