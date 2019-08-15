Підготовча група визначила перелік майбутніх комітетів ВР
Відповідне рішення учасники підготовчої групи ухвалили на засіданні 15 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Основні мотиви, які ми напрацьовували і з яких в принципі виходили, - це питання скорочення комітетів, які є, укрупнення їх, питання більш детального виписування предметів їх відання. Тому ми в першу чергу сконцентрувалися на кількості комітетів. Окрім цього, ми підкоригували суттєво назви комітетів у зв'язку з укрупненням... Ми пропонуємо скоротити кількість комітетів до 23. По суті, буде мінус 5 комітетів у порівнянні з минулим скликанням", - зазначив координатор першої підготовчої групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук.Третє засідання Підготовчої депутатської групи / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ
При цьому він озвучив під стенограму назви майбутніх комітетів у парламенті дев'ятого скликання:
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
Комітет з питань бюджету;
Комітет з питань економічного розвитку;
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
Комітет з питань молоді та спорту;
Комітет з питань освіти, науки та інновацій;
Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав національних меншин, міжнаціональних відносин;
Комітет з питань цифрової трансформації;
Комітет з питань правової політики;
Комітет з питань аграрної та земельної політики;
Комітет з питань антикорупційної політики;
Комітет з питань правоохоронної діяльності;
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;
Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки;
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування;
Комітет з питань екологічної політики та природокористування;
Комітет з питань свободи слова;
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці;
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав людини.