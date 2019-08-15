Підготовча група визначила перелік майбутніх комітетів ВР

Підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23-х профільних комітетів Верховної Ради та їх назв.

Відповідне рішення учасники підготовчої групи ухвалили на засіданні 15 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основні мотиви, які ми напрацьовували і з яких в принципі виходили, - це питання скорочення комітетів, які є, укрупнення їх, питання більш детального виписування предметів їх відання. Тому ми в першу чергу сконцентрувалися на кількості комітетів. Окрім цього, ми підкоригували суттєво назви комітетів у зв'язку з укрупненням... Ми пропонуємо скоротити кількість комітетів до 23. По суті, буде мінус 5 комітетів у порівнянні з минулим скликанням", - зазначив координатор першої підготовчої групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук.

Третє засідання Підготовчої депутатської групи / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

При цьому він озвучив під стенограму назви майбутніх комітетів у парламенті дев'ятого скликання:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Комітет з питань бюджету;

Комітет з питань економічного розвитку;

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Комітет з питань молоді та спорту;

Комітет з питань освіти, науки та інновацій;

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав національних меншин, міжнаціональних відносин;

Комітет з питань цифрової трансформації;

Комітет з питань правової політики;

Комітет з питань аграрної та земельної політики;

Комітет з питань антикорупційної політики;

Комітет з питань правоохоронної діяльності;

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки;

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування;

Комітет з питань екологічної політики та природокористування;

Комітет з питань свободи слова;

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Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці;

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав людини.