Тейлор сподівається, що Україна врахує поради НАТО щодо реформи СБУ

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор висловив сподівання, що при реформі Служби безпеки України будуть враховані стандарти НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

За його словами, США почули чіткий сигнал нової влади про те, що реформа СБУ є найвищим пріоритетом.

Дипломат розповів, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, радник Президента Руслан Рябошапка і керівник СБУ Іван Баканов зустрілися цього тижня з представниками США, НАТО та ЄС, щоби почути поради щодо цієї реформи.

"Ми давали поради минулій владі і готові давати їх новій задля того, щоби СБУ стала ефективною, щоби вона була сумісною зі стандартами НАТО", - зазначив Тейлор.

"Продумана реформа СБУ здатна змінити дуже багато. Вона буде кроком вперед у боротьбі з корупцією, вона стане поштовхом для економіки і підвищить інвестиційну привабливість України", - наголосив він.

Він висловив сподівання, що українська влада візьме до уваги поради країн-членів НАТО, кожна з яких має свої спецслужби.

"Ми знаємо, що працює, а що ні, що є ефективним і як зробити найкраще. Якщо Україна візьме наші поради до уваги – чудово, це допоможе нашим спецслужбам співпрацювати. Якщо ж буде зроблений інший вибір – ну що ж так і буде, це ж ваше рішення", - заявив посол.

"Та наразі я можу засвідчити, що до наших порад дослухаються. Ми бачимо зацікавленість України у нашій думці, і це мене надихає", - додав він.