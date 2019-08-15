Врегулювання на Донбасі: Безсмертний сказав, які умови має висунути Україна

Політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що будь-які переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі мають сенс, якщо українська позиція на них буде жорсткою і конструктивною.

Про це він заявив у інтерв'ю "BBC" у відповідь на запитання, чи мають сенс Мінські переговори після указу президента РФ про паспортизацію Донбасу.

"Якщо українська позиція на переговорах буде жорсткою і конструктивною, будь-які переговори мають сенс. Будь-які. Жорстка, тобто вистрілили - треба у відповідь дати так, що бажання стріляти наступного разу відпало. Бо і двосторонні, і міжнародні угоди не забороняють цього робити. Це наше право. І конструктивно, тобто питання обговорюється: Ось наша позиція, ми не втікаємо від проблеми", - сказав Безсмертний.

У цьому контексті він нагадав, що станом на шостий рік війни Путін уже шість разів видавав укази про спрощення режиму отримання російського громадянства для українців.

"Знаєте, скільки людей отримали паспорти? За моїми даними, 21 тисяча. Із 2,8 млн (мешканців непідконтрольної Києву частини Донбасу - ред.).", - повідомив Безсмертний.

Водночас він розкритикував виданий Президентом України Володимиром Зеленським указ про спрощення процедури отримання громадянства України для іноземців - учасників бойових дій та росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Читайте також: Зеленський спростив надання українського громадянства

"Замість того, щоб цих осіб просто прийняти до громадянства, видається указ про пом'якшення процедури. Але президент не має права видавати такий указ, порядок набуття громадянства України визначається законом! П'ять років іде війна. На сьогодні вже більше сотні білорусів просять: дайте громадянство. Так дайте їм громадянство в індивідуальному порядку, списком! Ми хочемо надати цим людям громадянство чи граємося в те, в що грає Путін? Ми граємося в систему, яку запропонував нам Путін, - як мишка з котом", - вважає політик.