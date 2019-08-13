Зеленський спростив надання українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до порядку набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали політичних переслідувань.

Відповідний указ №594/2019 оприлюднено на сайті глави держави

"З метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, вирішення питань набуття громадянства України окремими категоріями осіб, постановляю внести до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, ... зміни", - йдеться у документі.

Зокрема, документом звільняються від необхідності подання зобов'язання припинити іноземне громадянство особи, які є громадянами Російської Федерації і зазнають переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності та подають клопотання про набуття громадянства України.

Від такої ж необхідності цим указом звільняються особи, які проходять службу у Збройних силах України та які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес (що брали чи беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і звертаються щодо набуття громадянства України.

Президент також доручив Кабінету міністрів України невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які брали участь у захисті України.

Окрім того, уряду доручено у тримісячний строк розробити та подати у парламент проєкт закону про порядок надання притулку, а також забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Російської Федерації про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняття в установленому порядку відповідних рішень.

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Кабінет міністрів має також організувати та провести за участю Служби безпеки України перевірку дотримання Державною міграційною службою України, Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України вимог законодавства України у сфері громадянства під час прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.