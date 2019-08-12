Зеленський вніс зміни до указу про дипломатичний та службовий паспорти України

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Президента від 12 травня 2015 року № 264 «Про Дипломатичний та службовий паспорти України».

Відповідний указ № 591/2019 опубліковано на сайті глави держави.

“Внести до Указу Президента України від 12 травня 2015 року № 264 «Про Дипломатичний та службовий паспорти України» такі зміни”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, згідно з указом, вносяться зміни до пункту 35 Положення про дипломатичний паспорт України та пункту 34 Положення про службовий паспорт України.

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“Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій ІКАО Doc 9303”, - ідеться в указі.

Також зазначається, що вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Згідно з документом, указ набуває чинності через два місяці з дня його опублікування.