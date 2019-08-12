Зеленський вніс зміни до указу про дипломатичний та службовий паспорти України
Відповідний указ № 591/2019 опубліковано на сайті глави держави.
“Внести до Указу Президента України від 12 травня 2015 року № 264 «Про Дипломатичний та службовий паспорти України» такі зміни”, - ідеться в повідомленні.
Зокрема, згідно з указом, вносяться зміни до пункту 35 Положення про дипломатичний паспорт України та пункту 34 Положення про службовий паспорт України.
“Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій ІКАО Doc 9303”, - ідеться в указі.
Також зазначається, що вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.
Згідно з документом, указ набуває чинності через два місяці з дня його опублікування.