Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Відповідний указ № 593/2019 опубліковано на сайті глави держави.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 30 квітня 2005 року № 740 “Про Комісію при Президентові України з питань громадянства” (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства (додається)”, - зазначено в указі.

Згідно з документом до комісії входять 14 осіб. Головою комісії визначено керівника Апарату Офісу Президента Олексія Дніпрова.