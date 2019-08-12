Зеленський доручив звільнити дев’ятьох районних керівників поліції

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників поліції у дев’яти районах трьох областей.

Про це він заявив на нараді в Олевську на Житомирщині, темою якої був незаконний видобуток бурштину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, йдеться про Рівненську область – це Рокитнівський, Дубровицький, Володимирецький, Зарічненський та Сарненський райони, у Житомирській області мова йде про Олевський та Овруцький райони, у Волинській – Любешівський і Ратнівський райони.

Крім того, Зеленський доручив т.в.о. голови СБУ Івану Баканову звільнити керівників регіональних управлінь Служби безпеки України у Житомирській, Волинській та Рівненській областях.