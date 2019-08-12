Люди полюють на бурштин, це реальна війна криміналітету з державою — Зеленський

Масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця проблема реально набула масштабу України, масштабу екологічного лиха. Дійсно тисячі гектарів лісових земель перетворено сьогодні на пустелі. Ми сьогодні облетіли це і все це бачили. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна - я по-іншому не можу сказати - війна з державою кримінальних авторитетів, які прикривалися і поліцією, і Службою безпеки України, і прокуратурою", - сказав Зеленський.

Він додав, що ця війна набула великих масштабів у 2014 році, і "ніхто цього не контролював, крім тих угруповань і навіть держслужбовців, які займалися цією діяльністю".

Зеленський запропонував розпочати нараду із заслуховування представників правоохоронних органів.

Першому слово було надано голові Нацполіції Сергію Князєву.