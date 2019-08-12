Люди полюють на бурштин, це реальна війна криміналітету з державою — Зеленський

Люди полюють на бурштин, це реальна війна криміналітету з державою — Зеленський

Онлайн
Укрінформ
Масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця проблема реально набула масштабу України, масштабу екологічного лиха. Дійсно тисячі гектарів лісових земель перетворено сьогодні на пустелі. Ми сьогодні облетіли це і все це бачили. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна - я по-іншому не можу сказати - війна з державою кримінальних авторитетів, які прикривалися і поліцією, і Службою безпеки України, і прокуратурою", - сказав Зеленський.

Читайте також: ЦВК зареєструвала кандидатом фігуранта "бурштинової справи" Розенблата

Він додав, що ця війна набула великих масштабів у 2014 році, і "ніхто цього не контролював, крім тих угруповань і навіть держслужбовців, які займалися цією діяльністю".

Зеленський запропонував розпочати нараду із заслуховування представників правоохоронних органів.

Першому слово було надано голові Нацполіції Сергію Князєву.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-