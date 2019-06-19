ЦВК зареєструвала кандидатом фігуранта "бурштинової справи" Розенблата

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати в порядку самовисування чинного депутата Борислава Розенблата по округу №62 з центром у місті Житомирі.

Про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Окрім Розенблата, в одномандатному виборчому окрузі №62 зареєстровано ще трьох кандидатів у народні депутати.

Розенблат відомий як один із фігурантів так званої «бурштинової справи».

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєкт, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт у цій справі до Голосіївського районного суду.

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Київський апеляційний суд перенаправив так звану «бурштинову справу» з Голосіївського райсуду Києва до Печерського райсуду столиці.

Минулого тижня під час прес-конференції у Житомирі Розенблат заявив, що суд визнав незаконними дії правоохоронців щодо нього, і він вимагатиме від НАБУ 100 млн грн компенсації завданих йому збитків.