Які комітети будуть у Раді: завтра планують затвердити кількість і назви

Підготовча депутатська група планує у четвер, 15 серпня, затвердити кількість, назви і предмети відання майбутніх комітетів Верховної Ради.

Про це повідомив голова підготовчої групи Дмитро Разумков під час брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завтра на засіданні підготовчої депутатської групи ми затвердимо кількість комітетів, їх назви та предмети відання і вже після цього, як сьогодні ми говорили, на засіданні групи ми будемо звертатися до наших колег з проханням запропонувати народних депутатів до складу цих комітетів», - зазначив Разумков.

Також він уточнив, що станом на 14 серпня попередньо залишаються 22 комітети, як попередньо і пропонувала партія «Слуга народу».

Питання стосовно можливого утворення комітету з питань спорту підготовча група розглядатиме у четвер, адже кінцевого рішення з цього питання у середу досягнуто не було, додав Разумков.

«Якщо ми говоримо про питання Донбасу, то була запропонована редакція та назва комітету, де будуть включені питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Це розширення повноважень комітету з питань прав людини», - нагадав Разумков.

Разом з тим він уточнив, що питання врегулювання ситуації на Донбасі і в Криму попередньо було вирішено віднести саме до цього комітету, а не до Комітету з питань національної безпеки і оборони, тому що «це не тільки питання, пов’язані з війною, - це дуже великий обсяг питань, які пов’язані з соціальною політикою та іншими законодавчими нормами, які треба буде приймати Верховній Раді України».

«Тому звісно є питання в предметах відання Комітету з питань національної безпеки, але все ж таки ми вважаємо, що таке розширення повноважень комітету (з прав людини – Ред.) буде необхідним»,- пояснив голова підготовчої групи.

Окрім того, він наголосив, що жоден комітет при цьому не буде ліквідовано, а «будуть додані до інших комітетів для збільшення їх ефективності».

Також Разумков поінформував представників ЗМІ, що наступне засідання підготовчої депутатської групи відбудеться 15 серпня о 17.00, а профільні підгрупи розпочнуть свою роботу з 15.00.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у політичній партії “Слуга народу” запропонували скоротити кількість комітетів Верховної ради із 27 до 22-х.