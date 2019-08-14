Рабинович каже, що опозиції мають віддати три комітети - “для початку хоча б так”

Політична партія «Опозиційна платформа - За життя» наполягає, щоб у новому скликанні Верховної Ради під керівництво опозиційних сил були передані комітети з питань регламенту, бюджету і свободи слова.

Про це журналістам перед початком засідання підготовчої депутатської групи сказав співголова партії Вадим Рабинович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зазвичай у будь-якій країні світу опозиція має бюджетний комітет, регламентний комітет, комітет з питань свободи слова - для початку хоча б так», - сказав Рабинович.

Водночас він підкреслив, що їхня політична сила пропонує збільшити кількість комітетів у новій Раді на два, зокрема повернути комітет із питань молоді та спорту і комітет з питань щодо врегулювання ситуації на Донбасі.