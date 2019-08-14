Шуфрич заявив, що депутати ОПЗЖ виступатимуть тією мовою, якою їм зручно

Депутати фракції партії «Опозиційна платформа - За життя» виступатимуть у Верховній Раді тією мовою, якою їм зручно.

Про це заявив представник цієї політсили Нестор Шуфрич на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша фракція в залі виступатиме тією мовою, якою буде зручно говорити народним депутатам України. Це і принципова позиція фракції, і власна ініціатива народних депутатів, це і свого роду наш протест щодо того, що сьогодні відбувається в сфері використання російської та угорської мов, і румунської, і багатьох інших», - сказав Шуфрич, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, таким чином представники їхньої політсили "захищають права наших громадян".

При цьому Шуфрич зазначив, що їхні депутати ретельно дотримуватимуться законів і Регламенту щодо мовного питання.

«Але щоб зараз не дискутувати і не політизувати це питання, Регламентом Верховної Ради гарантується право використовувати будь-яку мову в усіх сферах в разі, якщо про це заздалегідь поінформований секретаріат», - уточнив Шуфрич.

Він наголосив, що секретаріат в такому разі зобов'язаний забезпечити об'єктивний переклад державною мовою.

Раніше, на засіданні підготовчої депутатської групи у Верховній Раді, стався конфлікт між головою партії ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем, чинним першим заступником Голови ВР та обраним депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко та головуючим на засіданні Дмитром Разумковим (партія "Слуга народу"). Коли Рабинович почав виступ російською мовою, Геращенко закликала його виступати російською, згідно закону про державну мову, що набув чинності, і Регламенту ВР. Її підтримав Разумков.

Рабинович свої дії мотивував тим, що його виборці говорять російською, Регламент стосується лише Верховної Ради, а "ми з вами ще не Верховна Рада". У відповідь Разумков закликав не порушувати Регламент і заявив, що проситиме співробітників Апарату ВР відключати мікрофон в таких випадках.

На це Рабинович запропонував "поставити тут перекладача, і нехай він перекладає".