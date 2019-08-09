ОПЗЖ не підтримуватиме жодну кандидатуру у Прем’єри - Шуфрич

Новообраний народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Нестор Шуфрич заявив, що його фракція у новому парламенті не підтримуватиме жодну кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра.

Про це він сказав журналістам перед засіданням підготовчої групи новообраних депутатів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не будемо підтримувати кандидатуру Прем’єр-міністра України, хто б не був запропонований, тому що це функція коаліції. Коаліція має запропонувати кандидатуру Прем’єр-міністра і, звичайно, підтримати», - заявив Шуфрич.

Крім того, Шуфрич зауважив, що його партія єдина, яка заявила про опозиційність у майбутньому парламенті, і сподівається разом з іншими представниками опозиції, якщо такі будуть, очолити комітети ВР з питань бюджету, свободи слова, регламенту, контролю над роботою правоохоронних органів.

Як повідомлялося, у Верховній Раді проходить перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

До Підготовчої депутатської групи делеговані представники від партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: "Слуга народу" - 17; "Опозиційна платформа - За життя" - 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2; "Європейська солідарність" - 2; "Голос" — 1.

Крім того, як передбачається, народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисування, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.

В Україні 21 липня відбулися позачергові вибори народних депутатів.

ЦВК 3 серпня встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).