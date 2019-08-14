Найбільш дискусійним лишається розміщення депутатів у ВР – координатор підгрупи

Члени підготовчої депутатської групи домовилися протягом середи провести консультації і визначитися щодо розміщення депутатів у залі засідань Верховної Ради.

Про це журналістам повідомив координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іонушас під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільш дискусійним питанням під час роботи нашої підгрупи було питання, пов’язане з розміщенням народних депутатів у залі засідань Верховної Ради. З цього приводу ми вислухали думку апарату Верховної Ради, який запропонував певний варіант розсадки. Були жваві дискусії, пов’язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи нашої групи. Домовилися, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації і ми повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи",- зазначив Іонушас.

При цьому він заперечив, що обговорення цього питання супроводжувалося суперечками або сварками між майбутніми народними депутатами, підкресливши, що від цього залежить не тільки ефективна робота парламенту, а це пов’язано з деякими технічними моментами.

"Виходячи з того градусу, який був на нашій зустрічі, я маю надію, що ми дуже скоро погодимо це питання",- сказав він.

Іонушас також додав, що питання розміщення політичних сил у залі засідань Верховної Ради є «дуже важливим історично».

"Я б не сказав, що є якісь суперечки. Ні. Ми чекали, що буде більш емоційна зустріч, а наразі все відбувалося дійсно конструктивно, враховуючи позиції всіх політичних сил. Питання в тому, що деякі пропозиції є новими – ми отримали їх перед засіданням робочої групи, тому для їх опрацювання потрібен час",- уточнив представник партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).