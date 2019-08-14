“Слуга народу” дає добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Ради

Політична партія «Слуга народу» чекає до четверга, 15 серпня, пропозицій від інших політичних сил щодо гостей, які будуть запрошені на перше засідання Верховної Ради 29 серпня.

Про це повідомив координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Іонушас під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одне з питань, над якими працювала наша група, було пов’язане із запрошенням гостей на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Домовилися, що ми чекаємо пропозицій від інших політичних сил до завтра до 12.00», - сказав Іонушас.