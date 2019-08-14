Гройсман: Створення transition books дає можливість продовження змін і спадковості дій уряду

Кабінет міністрів запроваджує спадковість проєктів та рішень, особливо розтягнутих у часі, щоб вони були завершені.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо свою ініціативу формування transition books за міністерствами і напрямками змін. Нам важливо запровадити спадковість проєктів та рішень, особливо розтягнутих у часі, щоб вони були завершені", - сказав Гройсман.

На його думку, це надзвичайно важливо. Наприклад, додав Прем'єр-міністр, реформа "Нова українська школа".

"Щоб запровадити зміни якісно, потрібно 12 років і щорічні бюджети на оснащення шкіл та введення стандартів. Варто думати і про дошкільну освіту – черги до дитячих садочків мають бути ліквідовані в 2020 році", - додав глава уряду.

Він вважає, що чинний КМУ зміг дещо корисного зробити у сфері освіти.

Зокрема, відбулося зростання зарплат вчителів.

"Протягом останніх років таке зростання вже стало помітним. На 2020 рік ми закладаємо подальше збільшення доходу на 20-70% з акцентом саме на стимулюванні і мотивації для молодих педагогів", - нагадав Гройсман.