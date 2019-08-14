Україні потрібен новий закон про столицю — Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що новим парламентом і урядом буде напрацьований та реалізований новий закон про столицю України — місто Київ.

Про це під час засідання уряду в середу поінформував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окремо хочу сказати щодо реформи місцевого самоврядування. Україні потрібен, і це вже очевидний факт, новий закон про столицю, про місто Київ, де б чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування, і були повноцінні повноваження міського голови. А з іншого боку були повноцінно відображені повноваження державної влади. І цей баланс має бути забезпечений новим законом про столицю”, - сказав Гройсман.

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За його словами, попередній парламент не ухвалив це рішення. “Я думаю, що воно теж було заполітизованим, але все треба робити не під політику, а під країну, під інтереси українців і під ефективну систему управління”.

Гройсман висловив сподівання, що новий парламент напрацює новий закон про столицю.

“Надіюсь на те, що в рамках реформи децентралізації новий, європейський, ефективний закон про столицю буде напрацьований новим парламентом і урядом і буде реалізований”, - сказав Гройсман.