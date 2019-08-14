Підготовча група розгляне питання щодо кількості комітетів Ради та їх складу

На 2-му засіданні підготовчої депутатської групи, що складається з новообраних депутатів, планується розглянути питання щодо кількості комітетів Верховної Ради та їх складу.

Про це журналістам перед початком засідання повідомила новообраний народний депутат Галина Янченко (партія «Слуга народу»), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні будемо затверджувати положення, найімовірніше, про роботу підготовчої підгрупи, а також буде обговорюватися питання щодо комітетів. Але більш ґрунтовна робота з цього приводу буде вестися в підгрупах, створення яких також планується обговорити сьогодні», - сказала Янченко.

Вона також висловила сподівання, що народні депутати від інших політсил підтримають пропозицію «Слуги народу» щодо зменшення кількості комітетів.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

Перше засідання Верховної ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.