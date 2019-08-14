Чинний склад уряду не розглядатиме звільнення Кличка - речник Гройсмана

Чинний склад уряду не розглядатиме звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук у Facebook.

"Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. При цьому він стверджував: Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Також, за словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його "відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Крім того, Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів хабара за те, щоб Кличко залишився головою КМДА.

У свою чергу, Кличко звернувся до НАБУ, яке відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабара керівнику Офісу Президента Богдану.