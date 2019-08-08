Кличко заявляє, що депутатів Київради намагаються підкупити для зриву засідання

Депутатів Київської міської ради намагаються підкупити, щоб зірвати наступне засідання.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Який я мер – мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що «влетіли» у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон. Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу «1+1». На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб «озеленити» її. І зiрвати наступне засiдання. Вони під надуманими приводами звертаються до НАБУ і ДБР, а ті, за законом, повинні реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування «висмоктаних з пальця» справ. Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни, і захищатиму їх інтереси. Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні», – заявив Кличко.

Він також подякував мешканцям Києва і всім українцям за підтримку, яку вони йому висловлюють.

«Я вдячний усім за підтримку. Без перебільшення, тисячі людей – знайомих і незнайомих – подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям. Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу у своєму місті», - зазначив мер.

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Як повідомлялось, Офіс Президента 24 липня звернувся до Кабінету міністрів з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

В ОП пояснили можливість звільнення Кличка статтею 118 Конституції, яка передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів".

Водночас у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив ст. 118 Конституції та визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".

Крім того, 30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. При цьому він стверджував, що Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Також Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів хабаря за те, щоб Кличко залишився головою КМДА.

У свою чергу Кличко звернувся до НАБУ, яке відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабаря керівнику Офісу Президента Богдану.