Кличко збирається знову балотуватися у мери

"Для того, щоб провести дострокові місцеві (вибори - ред.) по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін такі статті не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна. .. У зв'язку з цим, я не виключаю, що ситуація буде поступово розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ", - зазначив Кличко.

Він не виключив, що в цьому випадку буде знову балотуватися в мери.

"Так, я буду знову балотуватися в мери. Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не в моїх принципах", - сказав Віталій Кличко.