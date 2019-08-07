Парки, дороги й мости: Кличко показав, як змінився Київ

«Ми продовжуємо, разом із громадою Києва, робити наше місто гарнішим і комфортнішим! Оновлюємо парки і зони відпочинку, ремонтуємо дороги, реконструюємо і оснащуємо найсучаснішим обладнанням столичні лікарні і пологові будинки. Закуповуємо новий громадський транспорт. Так, ще багато чого потрібно зробити, і ми не збираємося відступати. Київ розвивається, стає справді європейською столицею. Я дякую всім, хто допомагає, підказує, критикує. Працюємо далі!» – зазначив Кличко.

Фото: www.facebook.com/Vitaliy.Klychko