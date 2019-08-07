Рух Південним мостом обмежать на тиждень - перекладатимуть асфальт

Із 8 до 15 серпня на Південному мосту частково обмежать рух.

Про це повідомляє КМДА із посиланням на КК "Київавтодор".

"На Південному мосту (частина у напрямку Лівого берега) оновлюватимуть асфальтове покриття. Роботи триватимуть із 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня", - йдеться у повідомленні.

У комунальній корпорації зауважили, що комплексно підходять до виконання робіт, тому організували їх одночасно з капітальним ремонтом деформаційного шва, щоб двічі не обмежувати рух.