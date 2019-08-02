Кличко каже, що за “втомлений” міст на Труханів острів взялися фахівці

Кличко каже, що за “втомлений” міст на Труханів острів взялися фахівці

Укрінформ
Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів, і фахівці дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції мосту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Загрози для людей, які ходять пішохідним мостом на Труханів острів, немає. Хвилюватися не потрібно», – сказав Кличко.

Він зазначив, що фахівці обстежують місце пошкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції.

Столичний мер нагадав, що в столиці нині 75 мостів у передаварійному стані, 3 – в аварійному. За його словами, в оновлення застарілої інфраструктури міста гроші не вкладали десятиліттями, тому сьогодні міська влада ремонтує об'єкти, що найбільше цього потребують.

У КМДА нагадали, що ремонтні роботи тривають на метро мосту через Русанівську протоку, на Південному мосту, до кінця року планують завершити будівництво Шулявського шляхопроводу, триває і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. У планах – до кінця 2020 року відкрити автосполучення цим мостом.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами огляду Паркового пішохідного мосту на Труханів острів виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Наразі вжито заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом та йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

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