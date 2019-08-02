Кличко каже, що за “втомлений” міст на Труханів острів взялися фахівці

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів, і фахівці дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції мосту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Загрози для людей, які ходять пішохідним мостом на Труханів острів, немає. Хвилюватися не потрібно», – сказав Кличко.

Він зазначив, що фахівці обстежують місце пошкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції.

Столичний мер нагадав, що в столиці нині 75 мостів у передаварійному стані, 3 – в аварійному. За його словами, в оновлення застарілої інфраструктури міста гроші не вкладали десятиліттями, тому сьогодні міська влада ремонтує об'єкти, що найбільше цього потребують.

У КМДА нагадали, що ремонтні роботи тривають на метро мосту через Русанівську протоку, на Південному мосту, до кінця року планують завершити будівництво Шулявського шляхопроводу, триває і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. У планах – до кінця 2020 року відкрити автосполучення цим мостом.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами огляду Паркового пішохідного мосту на Труханів острів виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Наразі вжито заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом та йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.