Уряд сьогодні внесе зміни до плану реалізації Держстратегії регіонального розвитку

Кабінет міністрів України у середу розглядатиме проєкт постанови про внесення змін до плану заходів на 2018—2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Як зазначено в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Проєкт документів, пов'язаних із затвердженням технічного регламенту щодо вимог до екодизайну низки побутових приладів внесе віцепрем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запропонує колегам змінити списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков внесе проєкт постанови щодо затвердження порядку організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів.

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Урядовці мають погодити низку проєктів указів Президента. Зокрема - про затвердження положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України, а також щодо призначення стипендій для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.