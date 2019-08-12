Гройсман повернувся з відпустки та збирає Кабмін
Укрінформ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у середу, 14 серпня, проведе засідання уряду.
Про це повідомляє Урядовий портал.
“14 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду”, - йдеться в анонсі.
Початок заходу запланований на 11:00. Порядок денний наразі не оприлюднений.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман перебував у відпустці, тому два тижні поспіль засідання Кабінету міністрів не проводилися.