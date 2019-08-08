За стандартами НУШ цього року навчатиметься мільйон дітей — Гройсман

За стандартами Нової української школи (НУШ) цього року навчатиметься 1 млн дітей.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

“Минулого вересня уряд Гройсмана дав старт реформі Нова українська школа. Близько 500 тис. першачків почали навчання за новими стандартами, у нових класах, за новими підручниками. Цього року навчатися у НУШ буде вже понад 1 млн дітей”, - зазначив Гройсман.

Він нагадав про те, що у розвиток нової української школи було інвестовано 7 млрд грн. Вже 105 тисяч вчителів підвищили свою кваліфікацію.

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НУШ — реформа Міністерства освіти і науки, яка передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність, а основна увага буде спрямована на розвиток компетентностей, а не запам'ятовування фактів.