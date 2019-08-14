"Євросолідарність" делегуватиме Забродського на посаду глави Комітету ВР з нацбезпеки

Партія "Європейська солідарність" планує делегувати командира 95-ї окремої аеромобільної бригади, Героя України, генерал-лейтенанта Михайла Забродського на посаду голови комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони.

Про це повідомила новообраний народний депутат Ірина Геращенко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми переконані, що навряд чи можна в парламенті, при всій повазі до всіх його членів у всіх командах, знайти більш фахову людину, ніж Михайло Забродський на голову Комітету з нацбезпеки й оборони. Тому що людина має за плечима досвід захисту територіальної цілісності, оборони, стратегічне бачення питань нацбезпеки", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня голова партії "Слуга народу", новообраний народний депутат Дмитро Разумков заявив, що його політсила не поступатиметься місцем голови Комітету з питань національної безпеки й оборони депутату від “Євросолідарності”, генерал-лейтенанту армії Забродському.

За словами Разумкова, у них є достатня кількість людей, які теж пройшли фронт, є й герої України. Тому, як заявив Разумков, він докладатиме максимум зусиль, щоб “наші колеги відстоювали інтереси держави в комітетах”.

Михайло Забродський пройшов до ВР за списком партії “Євросолідарність” під №4.