У партії "Слуга народу" не хочуть поступатися посадою голови Комітету з нацбезпеки
Укрінформ
Партія “Слуга народу” не поступатиметься місцем голови Комітету з питань національної безпеки і оборони депутату від “Євросолідарності”, генерал-лейтенант армії Михайлу Забродському.
Про це на брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" новообраний народний депутат Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас, повірте, є достатня кількість людей, які теж пройшли фронт, є і герої України, тому я думаю, що у кожної політичної сили є люди, які б могли претендувати на цю посаду. Я буду докладати максимум зусиль, щоб наші колеги відстоювали інтереси держави в комітетах”, - сказав Разумков.
Як повідомлялося, раніше депутати від партії "Європейська солідарність" запропонували на посаду керівника Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони генерала Михайла Забродського.