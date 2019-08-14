ООН не сприйняла ідею призначити спецпредставника в Україні - Чапутович

Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала схвалення в організації.

Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Нью-Йорку.

Глава МЗС Польщі розповів, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.

"Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було би призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні", - пояснив він.

На думку Чапутовича, така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.

"Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея, скажімо так, не була сприйнята, не була схвалена", - констатував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, очільник польської дипломатії заявив, що Польща підтримує пропозицію Президента України розширити "нормандський формат" та залучити до перемовин США й Велику Британію.