Польща підтримує пропозицію Зеленського розширити "нормандський формат"

Польща підтримує пропозицію Президента України щодо розширення "нормандського формату" і запрошення США та Великої Британії до участі у перемовинах.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Нью-Йорку.

На думку глави польського МЗС, потрібно співпрацювати, концентруватися і шукати рішення, яке зупинить конфлікт, а також "шукати інші інституції, інші формати".

"Я чув про пропозицію Президента Зеленського розширити "нормандський формат". Запросити США та Велику Британію. На мою думку, це може бути гарним способом просуватися вперед", - заявив Чапутович.

Він наголосив, що в України та Польщі дуже близькі відносини.

Глава польської дипломатії зазначив, що обговорював питання миру в Україні з Павлом Клімкіним, і вже двічі - з Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо зусилля Президента Зеленського щодо стабілізації ситуації, здобуття миру для Донбасу. Ми знаємо при цьому, що реакція на ці зусилля поки що не дуже оптимістична", - констатував Чапутович.

Він також повідомив, що знає про проєкти нової української влади, спрямовані на підвищення рівня життя на лінії зіткнення, і заявив, що Польща підтримує такий підхід.

"Нам потрібно більше дій, аби вийти з глухого кута та шукати інші, можливо, інституційні, рішення. ЄС мусить бути більш залученим. Це предмет дискусій в Європейському Союзі, і ми цим займаємося", - пояснив міністр.

Підсумовуючи, глава польської дипломатії вкотре запевнив, що Польща завжди підтримувала і буде підтримувати Україну, її територіальну цілісність і незалежність.

Як повідомлялося, 8 липня Зеленський запропонував Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

11 серпня спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату".

Своєю чергою заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент зазначав, що для розширення "нормандського формату" необхідна згода всіх учасників переговорів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль не бачить сенсу в розширенні "нормандського формату".